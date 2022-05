Retinut pentru incalcarea ordinului de protectie

Sambata, 28 mai, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat de 33 de ani, din judetul Prahova, a incalcat ordinul de protectie.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in perioada 23 - 28 mai, cel in cauza ar fi contactat-o telefonic pe fosta sa concubina, in varsta de 44 de ani, din Roman, iar la data de 28 mai, s-ar fi apropiat de fiica acesteia, in varsta de 16 ani si de imobilul lor, ... citeste toata stirea