Retinut pentru violenta in familie si amenintare

Sambata, 30 aprilie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre o tanara de 18 ani, din Roman, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, pe fondul consumului de alcool, un tanar de 20 de ani, din judetul Iasi, ar fi exercitat acte de violenta asupra concubinei sale si a fiicei acestora, in varsta de un an, in timp ce se aflau in incinta locuintei. De asemenea, cel in cauza ... citeste toata stirea