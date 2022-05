Retinuti de politisti pentru furtul unor cai, la Ghidion

Luni, 23 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au fost sesizati de catre un tanar de 18 ani, din Stanita, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras doua cabaline de pe un teren viran din localitate.Conform IPJ Neamt, in urma investigatiilor efectuate cu operativitate de politisti, au fost identificate si depistate persoanele banuite de comiterea faptei. "Din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in noaptea de 20 spre 21 mai 2022, un minor in ... citeste toata stirea