Rezultat de egalitate pe teren propriu pentru Vulpitele Galbene, care coboara pe locul al doilea

In acest weekend au fost programate partidele din cadrul etapei a 1-a a campionatului Ligii a 2-a de fotbal feminin, Seria 1. In cadrul acestei etape, duminica,24martie, de la ora 10, echipa ACS Vulpitele Galbene Roman a intalnitpe teren propriu, pe stadionul Moldova, formatia ACS Suporter Club Otelul Galati. Daca in meciul tur jucatoarele romascane s-au impus in deplasare cu scorul de 4-1, meciul de duminica s-a incheiat doar cu un rezultat de egalitate, 0-0.In cadrul etapei a ... citește toată știrea