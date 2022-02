Rocada intre romascani in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

In aceasta saptamana, doi romascani au facut rocada la Ministerul Culturii, in functia de secretar de stat. In Monitorul Oficial nr. 162 din 17 februarie a fost publicata decizia premierului Nicolae Ciuca de numire a Dianei Stefana Baciuna, originara din Roman, in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii.Ea ii ia locul la Ministerul Culturii unui alt romascan, Liviu Bratescu, cercetator si doctor in istorie, care a demisionat din functie in cursul acestei saptamani. "Dupa doi ani de ... citeste toata stirea