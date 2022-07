Romanii se intrec in ironii dupa ce un pod peste Siret s-a prabusit la sase luni dupa ce a fost inaugurat

Dincolo de dramatismul situatiei, podul prabusit in Siret la Lutca, judetul Neamt, dupa doar sase luni de la inaugurare, a ajuns subiect de bancuri si parodii. Podul din localitatea Lutca, judetul Neamt, s-a prabusit in apele Siretului la inceputul lunii iunie 2022, in timp ce era traversat de un autocamion si o autoutilitara, dupa ce fusese reabilitat acum jumatate de an, cu fonduri in valoare de aproape 2 milioane de euro. Cazul a suscitat interes major din partea presei din tara, relatari ... citeste toata stirea