Romanul isi ajuta orasul "frate" din Ucraina, Kamianets-Podilskyi

Municipiul Roman va ajuta unul dintre orasele cu care a incheiat un pact de infratire, orasul Kamianets-Podilskyi (Camenita Podoliei) din Ucraina. Anuntul a fost facut de primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, in cadrul conferintei de presa de vineri, 18 martie, sprijinul municipalitatii romascane venind in urma razboiului declansat de Vladimir Putin in Ucraina.Declaratia vine dupa ce, in aceasta saptamana, primarul Achiriloaei a participat la Forumul cooperarii descentralizate ... citeste toata stirea