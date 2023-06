Compania judeteana Apa Serv SA a anuntat luni ca va fi pusa in situatia de a intrerupe furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila in municipiul Roman, incepand din data de miercuri, 21 iunie, ora 08.00, pana la data de joi, 22 iunie, ora 08.00. Intreruperea este necesara in vederea necesitatii bransarii la reteaua de apa potabila a ... citeste toata stirea