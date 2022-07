Romanul se vrea un oras turistic

Consiliul Local al municipiului Roman a aprobat in sedinta de luni, 4 iulie, un proiect de hotarare referitor la un plan de actiuni pentru dezvoltarea turismului intitulat "Descopera Romanul!"."Promovarea si oferirea de informatii utile in primul rand romascanilor, dar si vizitatorilor din alte zone, are o importanta semnificativa asupra dezvoltarii turismului.Descopera Romanul!vizeaza dinamizarea activitatii turistice, invitand in primul rand romascanii la redescoperirea si parcurgerea ... citeste toata stirea