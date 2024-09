Romascan arestat pentru lipsire de libertate in mod ilegal si violare de domiciliu

Politia municipiul Roman a fost sesizata, la data de 18 septembrie, in jurul orei 06:32, de catre o tanara in varsta de 18 ani, cu privire la faptul ca fostul ei concubin a intrat in imobilul unde aceasta locuia, a lovit-o si a constrans-o sa nu paraseasca locuinta, in care se afla impreuna cu fiul ei minor de 1 an si 9 luni, informeaza IPJ Neamt. Ulterior, barbatul a parasit in mod voluntar imobilul, tanara apeland serviciul 112."Politistii au demarat cercetari cu privire la savarsirea ... citește toată știrea