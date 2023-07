Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati, la data de 10 iulie, de catre o femeie de 66 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca, in noaptea de 10 iulie, in jurul orei 02:00, persoane necunoscute ar fi patruns in curtea exterioara a unui restaurant din municipiul Roman, unde ar fi incercat sa deschida un autoturism ce se afla parcat in respectiva locatie.In ... citeste toata stirea