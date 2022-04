Romascan banuit de talharie, retinut de politisti

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati luni, 4 aprilie, cu privire la faptul ca un minor, in varsta de 16 de ani, a fost victima infractiunii de talharie. In baza activitatilor investigative desfasurate de politistii de investigatii criminale, marti, 5 aprilie, s-a reusit identificarea si depistarea persoanei banuite de comiterea faptei.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca in timp ce minorul de 16 ani, din Roman, se deplasa pe o ... citeste toata stirea