Romascan cercetat de politistii de la economic pentru delapidare

Un barbat Roman a fost cercetat de politistii de investigare a criminalitatii economice din Bacau, fiind banuit de comiterea infractiunii de delapidare.Conform IPJ Bacau, din cercetari a reiesit faptul ca barbatul de 39 de ani, din Roman, in timp ce era angajat al unei societati din Bacau ce are ca obiect de activitate casa de amanet, respectiv acordare credite cu primire de bunuri in gaj, si-ar fi insusit din patrimoniul societatii, in mod repetat, mai ... citeste toata stirea