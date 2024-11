Romascan condamnat la inchisoare, pentru furt de energie

Marti, 26 noiembrie, politistii din cadrul Biroul de Investigatii Criminale Roman au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Roman, pe numele unui barbat de 55 de ani, din Roman, informeaza IPJ Neamt.Acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de un an si sase luni, pentru savarsirea infractiunilor de furt, furt calificat si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea ... citește toată știrea