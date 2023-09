Duminica, 24 septembrie, in jurul orei 09.00, politistii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DJ 252, in localitatea Buhoci, Bacau, ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Conform IPJ Bacau, din primele cercetari a rezultat ca o femeie de 93 de ani, din comuna Valea Seaca, Bacau, in timp ce se deplasa, in calitate de pieton, pe drumul judetean din localitatea Buhoci, ar fi fost acrosata de un autovehicul, rezultand ranirea usoara a ... citeste toata stirea