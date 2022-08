Luni,8 august, in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Romani, in timp ce executau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe raza comunei Moldoveni, au depistat in trafic un barbat, de 44 de ani, din Roman, informeaza IPJ ... citeste toata stirea