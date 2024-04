Romascan retinut de Politie, dupa ce a facut scandal la spital si a spart un geam la policlinica

Luni, 15 aprilie, in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana tulbura ordinea si linistea publica in incinta Policlinicii Roman.Conform IPJ Neamt, politistii s-au deplasat la fata locului stabilind faptul ca un barbat in varsta de 36 de ani, din municipiul Roman, ar fi adresat expresii vulgare si cuvinte jignitoare, atat in fata, cat si in curtea interioara a Spitalului Roman, provocand indignarea trecatorilor si a ... citește toată știrea