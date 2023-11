Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati, la data de 6 noiembrie, de catre o femeie in varsta de 62 de ani, din Horia, cu privire la faptul ca autori necunoscuti ar fi patruns in locuinta fiului sau, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la data de 5 noiembrie, autori necunoscuti ar fi patruns fara drept in curtea unui imobil, din localitatea Horia, iar prin spargerea ferestrei de ... citeste toata stirea