Romascan retinut pentru amenintare si furt calificat

Miercuri seara, 15 iunie, in jurul orei 23.50, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca a fost amenintata de fostul concubin, de 35 de ani.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca cel in cauza ar fi contactat-o telefonic pe femeia in cauza, adresandu-i amenintari cu acte de violenta. Ulterior, la data de 16 iunie, in jurul orei 00.10, acesta a fost depistat in flagrant delict de ... citeste toata stirea