Romascan retinut pentru incalcarea ordinului de protectie, violare de domiciliu, violenta in familie si distrugere

Luni, 28 februarie, in jurul orei 22.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Romani au fost sesizati de catre o tanara de 23 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca sotul sau a incalcat ordinul de protectie provizoriu.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate pana in prezent a reiesit ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 29 de ani, din Roman, ar fi patruns in incinta unei locuinte in care se afla sotia sa, din localitatea Romani, moment in care ar fi ... citeste toata stirea