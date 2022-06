Romascani retinuti de politisti pentru furt si distrugere

Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 26 iunie, in jurul orei 22.00, de catre o femeie de 32 de ani, cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de furt. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca, in perioada 24-26 iunie, doi barbati, cu varste de 27, respectiv 32 de ani, din Roman, ar fi patruns prin efractie, in imobilul persoanei vatamate, care era nelocuit de mai mult timp, de unde ar fi ... citeste toata stirea