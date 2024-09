Romascanii sunt asteptati sa participe pe 21 septembrie la o noua "Zi de Curatenie Nationala"

Si in acest an, Primaria Municipiului Roman lanseaza invitatia romascanilor - persoane fizice, ONG-urilor din Roman, institutiilor si agentilor economici de pe raza municipiului, de a participa, in data de sambata, 21 septembrie, de la ora 08.30, la initiativa "Ziua de Curatenie Nationala" 2024, informeaza reprezentantii Primariei Roman. Mai multe detalii despre participare si inscrieri se pot obtine prin e-mail, la adresa: luminita.boz@primariaroman.ro. Primaria Municipiului Roman va asigura ... citește toată știrea