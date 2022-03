Romascanii sunt invitati sa propuna proiecte de dezvoltare a orasului, pana in luna mai

Administratia publica locala a lansat invitatia tuturor romascanilor de a se implica activ in dezvoltarea orasului, prin proiectul de bugetare participativa, ajuns la a patra editie. Astfel, incepand de luni, 28 martie, romascanii pot propune proiecte pe care le doresc a fi realizate in oras. Valoarea bugetului propus in anul 2022, in cadrul procesului de bugetare participativa pentru proiectele selectionate, este aceeasi ca si in anul anterior, de 200.000 lei. Astfel, prin intermediul ... citeste toata stirea