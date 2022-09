Un barbat in varsta de 48 de ani, din orasul Roznov, este cautat de oamenii legii dupa ce, pe 19 august a plecat la munca in Germania (localitatea Obere Kaiserstrabe) si nu a mai luat legatura cu familia.Politistii au fost alertati pe 14 septembrie de sora acestuia. Dumitru Turcanu are 1,70 m, 70 de kilograme, parul castaniu (tuns scurt) si ochii caprui. Ca semne particulare, prezinta o pata indigo pe abdomen, ... citeste toata stirea