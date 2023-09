Reprezentantii Consiliului Judetean Neamt pot semna, in sfarsit, contractul de atribuire a lucrarilor de eliberare a albiei Siretului de ruinele podului de la Lutca - prabusit in urma cu un an si doua luni.Saptamana aceasta, Curtea de Apel Bacau a respins definitiv plangerea facuta de o asociere de firme, in frunte cu Rolena Serv, impotriva unei decizii a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor (care, de asemenea, ii respinsese contestatia), asa incat castigatoare a licitatiei ... citeste toata stirea