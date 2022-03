Ruta icoanelor facatoare de minuni de la manastirile din Muntii Stanisoarei. Cum au ajuns, cu secole in urma, in Moldova

Prin Muntii Stanisoarei sau la poalele Ceahlaului, in tinutul Neamtului, ascunse in codri seculari sunt cateva manastiri unde se afla icoane facatoare de minuni. Pentru ca se apropie Pastile 2022, sarbatoare care in acest an nu va mai fi una cu restrictii pandemice, un posibil itinerariu pentru cei care vor sa fuga de cotidianul urban este asa-numita "Ruta a icoanelor facatoare de minuni din Neamt". Destinatia poate fi si o alternativa de vara, pentru petrecere a concediului. In tinutul ... citeste toata stirea