Danut Mura, un tanar in varsta de 29 ani, din comuna Bicazu Ardelean, s-a ales cu dosar penal dupa ce, in iarna anului trecut, a dat un anunt pe Facebook in care spunea ca vine petarde pentru petrecerea de Revelion.Politistii au intrat pe fir si au facut o perchezitie acasa la acesta, ocazie cu care au descoperit 27 de kilograme de articole pitotehnice detinute fara drept."Fiind audiat, suspectul a aratat ca a achizitionat articolele prin plasarea a doua comenzi succesive pe o retea de ... citeste toata stirea