S-a imbatat si s-a impuscat in cap cu un pistol pentru asomarea porcilor

Un barbat din judetul Neamt s-a impuscat in cap cu un pistol pentru asomarea porcilor, dupa ce s-a intors din Italia.Serviciul de Ambulanta a fost solicitat in seara zilei de 17 august 2022, in jurul orei 19.45, de catre sotia victimei, nemteanul fiind gasit in stare de coma profunda.In tentativa de a-si pune capat zilelor, el a folosit un pistol pentru asomarea porcilor, sageta metalica a dispozitivului provocandu-i leziuni in zona frontala a capului.La luarea deciziei de suicid a ... citeste toata stirea