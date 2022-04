Ieri dupa-amiaza, un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Pastraveni, care conducea o masina pe strada Cetatea Neamtului, in zona Ocol, la iesirea din municipiul Piatra-Neamt catre Garcina, a pierdut controlul directiei, a trecut pe langa un stalp betonat, a intrat cu autourismul in gardul Centrului Social "Petricica", dupa care a rupt o teava de alimentare cu gaz metal.Evenimentul s-a ... citeste toata stirea