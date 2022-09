S-a speriat de-un maidanez si s-a rasturnat cu masina pe camp

O tanara din comuna Brusturi a incercat sa evite un caine ce-i iesise pe drum in fata masinii si s-a rasturnat pe aratura.In urma accidentului soferita, in varsta de 20 de ani, si alti doi pasageri din masina, fiecare in varsta de 16 ani, au fost raniti.Accidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 21.00. Tanara, originara din comuna Brusturi, conducea autoturismul pe DN 15, inspre Targu-Neamt. La un moment dat, dupa cum a ... citeste toata stirea