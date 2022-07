S-au afisat rezultatele repartizarii computerizate la liceu. 242 de candidati nerepartizati in Neamt

Joi, 14 iulie, a avut loc prima etapa de repartizare computerizata la liceu, rezultatele fiind publicate in cursul diminetii de Ministerul Educatiei. In Roman, cu cele mai mari medii s-a intrat la Colegiul National "Roman Voda". 242 de elevi din Neamt nu au fost repartizati - noua dintre acestia provenind de la scoli din municipiul Roman -, in timp ce la liceele din judet au ramas neocupate 26 de locuri.La Colegiul National "Roman-Voda", ultima medie de admitere la Matematica-informatica (78 ... citeste toata stirea