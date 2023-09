Joi, 28 octombrie, Guvernul a aprobat o hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.300 de lei lunar, fara indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, incepand cu data de 1 octombrie 2023, fata de 3.000 de lei in prezent, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). Masura adoptata urmareste reducerea numarului angajatilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala si va avea efecte pozitive ... citeste toata stirea