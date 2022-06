Salt mortal cu masina de pe pod

Un barbat a murit si alti doi au fost raniti intr-un grav accident rutier petrecut sambata dupa-amiaza, pe DC 88, in satul Barjoveni (al comunei Secuieni).Tragedia a avut loc pe la ora 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un romascan de 54 de ani conducea o masina si, la un moment dat, a pierdut controlul directiei, a rupt balustrada unui pod si a cazut in gol, rasturnandu-se pe cupola. Impactul a fost deosebit de violent: ... citeste toata stirea