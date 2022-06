Salvamont, sfaturi dupa patimile unei clujence pe Ceahlau. "Panica te face sa iei decizii periculoase"

Salvamontistii din Ceahlau transmit cateva sfaturi celor care intentioneaza sa urce pe munte, un recent caz fiind dovada modului total incorect in care au actionat cativa turisti Deoarece in masivul Ceahlau sunt asteptati zeci de mii de turisti si in acest sezon de vara, salvamontistii au transmis cateva sfaturi pentru cei ce se aventureaza in ascensiuni montane. Demersul lor are la baza un caz petrecut acum doua zile, unul in care membrii unui grup din Cluj au actionat total neindicat. O ... citeste toata stirea