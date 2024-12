Salvare dificila in muntii din Garcina

Ieri dimineata, pe la ora 10, salvamontistii, pompierii targnemteni si jandarmii au intervenit in muntii din comuna Garcina, aproape de lacul Cuejdel, dupa ce un barbat in varsta de 56 de ani, din Cracaoani, a cazut si s-a lovit la cap, intr-o zona greu accesibila.Omul a sunat la 112 cerand ajutor, pentru ca nu se mai putea deplasa, iar echipele de salvatori au pornit catre acesta. Misiunea a fost foarte dificila pentru ca in padure ninsese, iar drumul de evacuare era mocirlos.Accidentul s-a ... citește toată știrea