Sanctiune maxima pentru un nemtean acuzat de cruzime fata de animale. Ce i-a facut unui biet catel

In cazul unui tanar, care a abandonat un catel inchis intr-un sac pe marginea unui drum, s-a aplicat o contraventie consistenta, cuantumul fiind cel mai mare prevazut de legislatie Un nemtean, care domiciliaza in localitatea Valea Ursului, a primit amenda maxima prevazuta de legislatie pentru ca a abandonat un catel, la marginea unui drum. "Ghinionul" lui a fost ca, in timp ce oprise masina, pentru a se debarasa de patruped, era in raza de actiune a unei camerede supraveghere a traficului. ... citeste toata stirea