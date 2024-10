Santajist dat in urmarire

Un barbat in varsta de 31 de ani, din satul Topolitia (al comunei Grumazesti), a fost dat in urmarire generala pentru ca se sustrage de la executarea unei pedepse cu inchisoarea.Cel cautat de oamenii legii este Iulian Petrut Armenici. Acesta trebuia sa stea dupa gratii trei ani si sase luni, pentru ca l-a santajat pe Liviu Ionut Ciudin. In ... citește toată știrea