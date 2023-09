Directia Judeteana de Sport Neamt se implica in organizarea in judetul Neamt a unui eveniment organizat la nivel continental, care poarta denumirea Saptamana Europeana a Sportului. Intre 23 si 30 septembrie 2023, pe teritoriul Romaniei, ca si pe cel al Europei, vor fi activitati dedicate sportului de masa."Clubul Sportiv Ceahlaul Piatra Neamt si Clubul Atletic Roman sunt partenerii nostri principali in gazduirea de intalniri cu persoanele dornice de miscare. Astfel, cele doua structuri ... citeste toata stirea