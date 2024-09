Sapte persoane au ajuns cu salvarea la spital, in urma unei agresiuni

Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt au fost solicitate sa intervina duminica, 15 septembrie, in jurul orei 18, in comuna Boghicea, in satul Nistria, in sprijinul victimelor unei agresiuni.In urma incidentului, sapte persoane au fost transportate de ambulante la Compartimentul de Primire Urgente (CPU) al Spitalului Municipal de Urgenta Roman: trei barbati de aproximativ 46, 43 si 24 de ani, doi tineri de 18 ani si doua minore de 16 si 15 ani. Victimele ... citește toată știrea