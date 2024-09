Sase accidente in weekend

La sfarsitul saptamanii trecute, pe soselele judetului s-au petrecut sase accidente de circulatie. Primul eveniment rutier a avut loc in ziua de 20 septembrie, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un harghitean in varsta de 32 de ani, din comuna Margineni, conducea o masina prin Bicaz Chei spre Lacu Rosu, a dat peste un localnic de 52 de ani care mergea pe marginea dumului, dupa care si-a continuat deplasarea. Pietonul a fost dus cu ambulanta la spital, iar soferul a fost ... citește toată știrea