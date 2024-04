Sase accidente intr-o singura zi

Pe parcursul zilei de 12 aprilie, in judet s-au petrecut sase accidente de circulatie. Primul eveniment a avut loc la ora 11.50, pe DN 2 (E 85), in satul Traian (al comunei Sabaoani).Politistii au stabilit ca un barbat in varsta de 76 de ani conducea un autoturism catre municipiul Roman, a intors neregulamentar si a intrat in coliziune cu o masina de pe contrasens, la volanul caruia era un barbat de 57 de ani. Acesta din urma si doi pasageri ai sai, de 58 si 59 de ani, au fost raniti.La ora ... citește toată știrea