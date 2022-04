Sase arestari la fabrica ilegala de tigari din Humulesti

Tribunalul Iasi a hotarat, joi seara, ca sase din cei zece suspecti retinuti de DIICOT in cazul fabricii de tigari descoperite la Humulestii Noi (in orasul Targu-Neamt) sa fie arestati preventiv, pentru 30 de zile.Ei sunt targnemteanul Dumitru Chirila, ieseanul Sergiu Stoica si moldovenii Nineli Virtosu, Nicolae Carp, Ilie Candit si Dmitri Apostol. Acestia au constituit o grupare infractionala specializata in fabricarea de tigarete si vanzarea acestora. Reamintim ca, in zilele de 5 si 6 ... citeste toata stirea