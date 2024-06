Sase dosare penale si doua amenzi, in timpul campaniei electorale din Neamt

De la debutul campaniei electorale in judetul Neamt, potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, au fost semnalate 16 incidente sau fapte ilegale in context electoral, dintre care una nu s-a confirmat."Cele mai frecvente sesizari au vizat distrugerea sau deteriorarea materialelor electorale - 3 sesizari, posibile fapte de corupere a alegatorilor - 3 sesizari si afisarea mijloacelor de promovare electorala in alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale - o sesizare. ... citește toată știrea