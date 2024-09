Sase persoane arestate, dupa scandalul de la un bar din Boghicea

Miercuri, 25 septembrie, sase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unui scandal petrecut in urma cu zece zile in comuna Boghicea.Astfel, la data de 15 septembrie, in jurul orelor 18:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna au fost sesizati prin 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca fratele sau, in varsta de 40 de ani, ar fi fost lovit intr-un bar, din localitatea Boghicea.Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politistii din ... citește toată știrea