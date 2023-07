Luni, 17 iulie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe un drum public, din localitatea Izvoru, comuna Ion Creanga, a avut loc un conflict in care au fost implicate mai multe persoane.Conform IPJ Neamt, in urma documentarii activitatii infractionale a rezultat faptul ca, la data de 16 iulie, in jurul orei 21:40, pe fondul consumului de alcool si al unui conflict izbucnit spontan, intre mai multe persoane, din localitatile ... citeste toata stirea