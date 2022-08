Sase persoane trimise in judecata de procurorii DIICOT, in cazul fabricii clandestine de tigari de la Humulesti

Vineri, 12 august, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a anuntat ca procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a sase inculpati (cinci in stare de arest preventiv si unul sub control judiciar, trei cetateni romani, doi cetateni moldoveni si un cetatean cu dubla cetatenie, romano-moldoveana), pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, concurenta neloiala, producerea ... citeste toata stirea