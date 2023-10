Sase politisti nemteni sunt cercetati disciplinar pentru modul in care au intervenit in cazul adolescentei care a murit din cauza unei supradoze.Decizia a fost luata la doua luni dupa tragedia petrecuta la Dubrava Rosie, in urma verificarilor facute de Corpul de Control al Ministrului de Interne.Cei sase politisti sunt acuzati de neglijenta in indeplinirea indatoririlor de serviciu."Verificarile au avut ca obiect stabilirea modalitatii de sesizare si raportare a evenimentului, modul de ... citeste toata stirea