Luni, 7 august, in jurul orei 22:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Noua, din Roman, are loc un scandal, in care sunt implicate mai multe persoane, informeaza IPJ Neamt. Mai multe echipaje de politie s-au deplasat la fata locului, fiind solicitat sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale si al jandarmilor, care au procedat la aplanarea ... citeste toata stirea