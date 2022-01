Scandal la un bar din Icusesti, doua persoane au fost retinute

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au intervenit sambata, 22 ianuarie, in jurul orei 17.00, pentru aplanarea si luarea masurilor legale, in urma unui conflict izbucnit intr-un bar din Icusesti.Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca, pe fondul consumului de alcool, doi barbati de 29, respectiv 35 de ani, din Ion Creanga si Icusesti, ar fi exercitat acte de violenta asupra unui barbat de 39 de ani, ce se afla in locatia respectiva. ... citeste toata stirea