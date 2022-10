Scandalagii incatusati de politistii locali

Miercuri dimineata, politistii locali au vazut, in anexa Valeni a municipiului Piatra-Neamt, doi barbati in varsta de 37 si 38 de ani, beti, care au arucat mai multe sticle pe carosabil.Cand sa-i ia la intrebari, indivizii au devenit agresivi, au refuzat sa se legitimeze si au luat-o la fuga. Agentii i-au retinut in scurt timp, incatusandu-i si ducandu-i la sediu."Persoanele in cauza au fost identificate si sanctionate contraventional cu 3.200 de lei, pentru incalcarea Legii 61/1991. ... citeste toata stirea